Заперечував існування України: працівнику Києво-Печерської лаври повідомили про підозру (фото)

В ефірі вітчизняного телеканалу чоловік заявив, що Володимир Путін не розпочинав війну проти України, а загибель мирних жителів унаслідок російських ракетних ударів назвав закономірною.

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Служба безпеки України висунула підозру штатному водієві Києво-Печерської лаври, який заперечував російську збройну агресію та виправдовував захоплення українських територій. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, у квітні підозрюваний у коментарі на одному з українських телеканалів назвав тимчасово окупований Крим російським, а кордони нашої держави "незареєстрованими".

Крім того, фігурант сказав журналістці, що Путін не розпочинав війну проти нашої країни, а загибель мирних жителів від повітряних ударів РФ назвав закономірною.

За даними слідства, 56-річний чоловік ще на початку великої війни підтримував російських загарбників та заперечував їхні воєнні злочини, що підтвердила лінгвістична експертиза.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді трьох років ув'язнення.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, 23 травня повідомлялося, що контррозвідники СБУ взяли на місці злочину агента російської розвідки прямо під час відеозйомки в Черкасах. Чоловік виїхав з окупованої території, щоб збирати інформацію для ворожих ударів із повітря.

19 травня Офіс Генерального прокурора поінформував, що ексмера Рубіжного Луганської області Сергія Хортіва засудили до 10 років в'язниці за колабораційну діяльність. На початку російського вторгнення він перейшов на бік ворога та очолив міську окупаційну адміністрацію.