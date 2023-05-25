На варті неба: бійці ЗСУ оцінили роботу зенітних установок Gepard (відео)

Екіпаж САУ загалом знищив 6 повітряних об'єктів — 4 безпілотника Shahed та дві крилаті ракети ЗС РФ, розповіли українські захисники.

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Самохідна артилерійська установка Gepard німецького виробництва ефективна проти повітряних цілей. Про це розповів військовослужбовець Роман, командир екіпажу, інформує Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України у Telegram.

Він повідомив, що керувати цією технікою бійці навчалися у Німеччині. Завдяки своїй комп'ютерній системі вплив людського фактора суттєво знижується. Командир та навідник успішно взаємодіють.

Екіпаж вже може похвалитися результатами роботи. Загалом знищено 6 повітряних об'єктів — 4 безпілотники Shahed та дві крилаті ракети.

"Це відчуття не передати словами", — розповів про роботу техніки Роман.

Військовослужбовець додав, що кожного разу під час знищення цілей, бійці думають, що це наближає перемогу. Захисники й надалі застосовуватимуть свої навички для протидії ворогу.

"Найголовніше — хочу побажати усім військовослужбовцям, усім героям, які захищають нашу батьківщину, щоб повернулися додому", — наголосив командир.

Характеристики Gepard

Німецька зенітна самохідна артилерійська установка виготовлена фахівцями компанії Krauss-Maffei у співпраці з іншими підприємствами. Під час створення використано модифіковане шасі від танка Leopard 1 та артилерійську частину на основі двох 35 мм гармат Oerlikon KDA. Надійшла на озброєння Німеччини, Бельгії, та Нідерландів у другій половині 1970-х років.

Головне озброєння — 2 × 35 мм Oerlikon KDA. Боєкомплект розрахований на 680 снарядів. Двигун — MTU MB 838 Ca M500 diesel.

Нагадаємо, 23 березня ЗСУ показали роботу німецьких зеніток Gepard. Захисники вдосконалюють свої навички та постійно тренуються. У відомстві не зазначили, чи вже використовували цю техніку для протидії загарбникам у повітрі. Gepard допомагає українським військовим підрозділам на фронті, а також захищає цивільну інфраструктуру та мешканців міст України.