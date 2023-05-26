Центр Краснодара атакували два безпілотники, — росЗМІ (фото, відео)

Очевидці кажуть, що інцидент стався приблизно о 4-й ранку, і що вибухів було щонайменше два, з часовим інтервалом у 12 хвилин.

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У ніч проти 26 травня в центральній частині російського Краснодара пролунали вибухи. Про це повідомляє Baza і низка Telegram-каналів.

Очевидці кажуть, що інцидент стався приблизно о 4-й ранку, і що вибухів було щонайменше два, з часовим інтервалом у 12 хвилин. Було також чути звук, схожий на дрони, що летять: гучне дзижчання. Імовірно, один із них збили.

Місцеві медіа опублікували перші кадри уламків БПЛА, що впав на Морській вулиці. Місце "прильоту" огородили екстрені служби.

Перед вибухом дрон зняли на відео.

Місце падіння уламків дрона

На опублікованих кадрах видно пошкоджену будівлю з вежею мобільного оператора. Свідків того, що в небі баражував дрон, — кілька.

Дрон у небі над Краснодаром

Повідомляється, що у російському оперштабі підтвердили інцидент, але причини не назвали. За попередніми даними, постраждалих немає.

БПЛА, що впав у Краснодарі

Нагадаємо, що в ніч проти 25 травня були вибухи в окупованому Бердянську. У місцевих пабліках повідомляється, що вибухів було щонайменше 5. За даними міської ВА, тонка робота ЗСУ знищила установки С-300.

Також повідомлялося про чергові вибухи у Києві та Дніпрі. Російські війська знову провели атаку на українські міста ракетами Х-101 та Х-555. Цілі ворога в небі над українською столицею знищені, КМВА повідомила про 13-й обстріл Києва протягом травня.