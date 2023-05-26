Центр Краснодара атаковали два беспилотника, — росСМИ (фото, видео)

Очевидцы говорят, что инцидент произошел примерно в 4 утра, и что взрывов было по меньшей мере два, с временным интервалом в 12 минут.

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В ночь на 26 мая в центральной части российского Краснодара прогремели взрывы. Об этом сообщает Baza и ряд Telegram-каналов.

Очевидцы говорят, что инцидент произошел примерно в 4 утра, и что взрывов было по меньшей мере два, с временным интервалом в 12 минут. Был также слышен звук, похожий на летящие дроны: громкое жужжание. Предположительно один из них сбили.

Местные медиа опубликовали первые кадры обломков БПЛА, рухнувшего на Морской улице. Место "прилета" оградили экстренные службы.

Перед взрывом дрон сняли на видео.

Место падения обломков дрона

На опубликованных кадрах видно поврежденное здание с вышкой мобильного оператора. Свидетелей того, что в небе барражировал дрон — несколько.

Дрон в небе над Краснодаром

Сообщается, что в российском оперштабе подтвердили инцидент, но причину не назвали. По предварительным данным, пострадавших нет.

Упавший в Краснодаре БПЛА

Напомним, что в ночь на 25 мая были взрывы в оккупированном Бердянске. В местных пабликах сообщается, что взрывов было как минимум 5. По данным городской ВА, тонкая работа ВСУ уничтожила установки С-300.

Также сообщалось об очередных взрывах в Киеве и Днепре. Российские войска вновь провели атаку на украинские города ракетами Х-101 и Х-555. Цели врага в небе над украинской столицей уничтожены, КГВА сообщила о 13-м по счету обстреле Киева в течение мая.