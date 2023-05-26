"F-16 — не чарівна паличка": у Пентагоні вважають, що Україні ППО потрібніша за авіацію (відео)

У Росії тисячі винищувачів четвертого та п'ятого покоління, заявив генерал Марк Міллі. Тому, щоб протистояти в небі, Україні знадобиться значна кількість F-16.

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Питання надання винищувачів F-16 для України нині менш актуальне, ніж тема зміцнення ППО, оскільки це найшвидший і менш витратний спосіб позбавити Росію переваги в повітрі, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі 25 травня на пресконференції.

"Найшвидший і найдешевший спосіб захистити повітряний простір — робити це із землі та надавати ефективні наземні системи ППО. Це найефективніший шлях завадити росіянам отримати перевагу в повітрі, і саме це ми робили", — заявив генерал.

За його словами, метою надання бойової авіації є забезпечення контролю в повітрі, але в цьому випадку з урахуванням того, що на озброєнні ПКС РФ перебуває величезна кількість літаків, для протистояння Україні потрібна значна кількість F-16. Водночас Міллі додав, що західні союзники розуміють, яка саме кількість винищувачів необхідна українським збройним силам, а росіяни також знатимуть про це та завдаватимуть ударів у повітрі.

"Що стосується F-16, то 10 літаків коштують мільярд доларів, їх утримання — ще мільярд доларів. Тобто 10 літаків коштують два мільярди доларів. У росіян є тисячі винищувачів четвертого та п'ятого поколінь. Тож якщо ви збираєтеся конкурувати з Росією в повітрі, потрібна значна кількість F-16", — підкреслив Міллі.

Американський генерал наголосив, що F-16 — це не панацея та не чарівна паличка в цій ситуації, але в майбутньому, безумовно, авіація відіграє свою роль. Генерал переконаний, що Україна потребує сильних військово-повітряних сил, проте, щоб їх створити, потрібен час і ресурси.

Відповідь генерала Марка Міллі про надання F-16 (дивитися з 12:36)

Нагадаємо, за інформацією Foreign Policy, Великобританія першою розпочне навчання українських льотчиків із використання американських винищувачів F-16. Повідомлялося, що близько 20 українських військовослужбовців пройдуть початкову підготовку, після чого розпочнуться спеціальні курси.

Адміністрація президента США Джо Байдена 23 травня схвалила постачання Україні винищувачів F-16. У Білому домі зазначили, що тривале обговорення цього питання було частиною продуманої стратегії Вашингтона щодо збільшення військової допомоги Києву.