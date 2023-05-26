У РФ шукають кілька десятків бійців зі зброєю з "ЛНР": під час втечі загинув військовий, — ЗМІ

За даними російських журналістів, поліцейські розшукують втікачів, які прямують до Ростовської області.

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Співробітники поліції Ростовської області Росії розшукують бойовиків, що втекли з Лисичанська, який знаходиться під тимчасовим контролем окупантів у Луганській області. Про це у п'ятницю, 26 травня, повідомляє російське медіа Baza.

За даними росЗМІ, під час втечі загинув військовослужбовець Міноборони РФ, проте офіційне підтвердження цієї інформації поки що відсутнє.

Як пише російські медіа, втеча сталася 24 травня. Поліція розшукує кілька десятків бійців, ймовірно, озброєних, які ховаються на автомобілях. Їхнє місцезнаходження та зовнішні ознаки поки що невідомі.

Російські журналісти припускають, що втікачі прямують до Ростовської області.

Нагадаємо, 17 травня стало відомо, що громадянина Киргизстану було засуджено районним судом Бішкека до 10 років позбавлення волі за участь у війні проти України у складі терористичної групи "ЛНР".

Раніше, 5 квітня, повідомлялося, що Національна поліція України передала до суду справу проти трьох катів "ДНР", звинувачених у тортурах над людьми. Їхні дії включали імітацію розстрілів та поховання людей живцем.