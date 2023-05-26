В РФ ищут несколько десятков бойцов с оружием из "ЛНР": при побеге погиб военный, — СМИ

По данным российских журналистов, полицейские разыскивают беглецов, которые направляются в Ростовскую область.

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Сотрудники полиции Ростовской области России разыскивают сбежавших боевиков из Лисичанска, который находится под временным контролем оккупантов в Луганской области. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает российское медиа Baza.

Согласно данным росСМИ, во время побега погиб военнослужащий Минобороны РФ, однако официальное подтверждение этой информации пока отсутствует.

Как пишет российские медиа, побег произошел 24 мая. Полиция разыскивает несколько десятков бойцов, предположительно вооруженных, которые скрываются на автомобилях. Их местонахождение и внешние признаки пока неизвестны.

Российские журналисты предполагают, что беглецы направляются в Ростовскую область.

Напомним, 17 мая стало известно, что гражданин Кыргызстана был приговорен районным судом Бишкека к 10 годам лишения свободы за участие в войне против Украины в составе террористической группы "ЛНР".

Ранее, 5 апреля, сообщалось, что Национальная полиция Украины передала в суд дело против трех палачей "ДНР", обвиняемых в пытках над людьми. Их действия включали имитацию расстрелов и захоронения людей живьем.