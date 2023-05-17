В Кыргызстане мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы за участие в войне против Украины (фото)

По информации СМИ, гражданин Кыргызстана стал боевиком "ЛНР", чтобы получить российский паспорт.

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Первомайский районный суд Бишкека приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Кыргызстана за участие в войне против Украины в составе террористической группировки "ЛНР". Об этом сообщает местная служба "Радио Свобода" со ссылкой на приговор суда.

Отмечается, что 31-летний уроженец Ат-Башинского района признан виновным в наемничестве, то есть "участии без разрешения соответствующих органов государственной власти в вооруженных конфликтах других государств с целью получения материального вознаграждения".

В июне 2022 года, мужчина, находясь в Москве, решил вступить в ряды террористической группировки "ЛНР" для участия в войне против Украины.

С этой целью в июле он прибыл в город Брянка Луганской области и был принят на "военную службу" с ежемесячной оплатой в размере 180 тысяч рублей (2240 долларов – ред.).

Фото задержанного, распространенное ГКНБ

Издание сообщает, что после вступления на "службу" наемник участвовал в разведывательных операциях, прошел курсы боевой подготовки, а также занимался обеспечением минометных установок и боеприпасов на передовой линии фронта.

После увольнения в ноябре 2022 года, он вернулся сначала в Москву, а затем в Бишкек. По словам боевика, он пошел на службу для получения российского гражданства.

Мужчина получил наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Наемника задержал Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана в январе. Все это время он находится в СИЗО.

Напомним, 5 апреля Национальная полиция Украины сообщила, что в суд направлено дело в отношении трех палачей "ДНР", которые издевались над людьми. Они имитировали расстрелы и захоронения людей живьем.

В отчете военной разведки Минобороны Великобритании от 6 января говорится, что включение пророссийских боевиков "Л/ДНР" в состав ВС РФ, станет серьезной политической и финансовой проблемой для России.