Гра в "російський медійний сценарій": Подоляк відповів на заклик Китаю про визнання "нових територій"

За словами Михайла Подоляка, пропозиція Китаю є блакитною мрією Росії.

Related video

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заклик спецпредставника уряду Китаю Лі Хуея щодо необхідності припинення вогню в Україні та "визнання Росією окупованих українських територій". Про це повідомив Михайло Подоляк у Twitter.

"Будь-який "компромісний сценарій", який передбачає звільнення не всіх територій України і про який періодично говорять "анонімні джерела" в європейських та американських елітах, рівнозначний визнанню поразки демократії, виграшу Росії, консервації режиму Путіна і, як наслідок, різкого зростання конфліктів у глобальної політики", — пише він.

За його словами, все це блакитна мрія Росії.

"Питання риторичне: навіщо окремі публічні суб'єкти продовжують грати в "російський медійний сценарій" і затягувати конфлікт?" — Наголосив Подоляк.

Нагадаємо, що 26 травня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заклик спецпредставника уряду Китаю Лі Хуея щодо необхідності припинення вогню в Україні та "визнання Росією окупованих українських територій".

Крім того, 18 травня прес-служба Міністерства закордонних справ КНР повідомила, що під час офіційного візиту до Києва Лі Хуей заявив про готовність Пекіна створити умови для припинення конфлікту. Він зазначив, що панацеї для вирішення українського конфлікту немає, сторони мають накопичувати взаємну довіру та створювати умови для припинення війни.