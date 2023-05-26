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Военный Фокус Российско-украинская война

Игра в "российский медийный сценарий": Подоляк ответил на призыв Китая о признании "новых территорий"

Михаил Подоляк
Фото: Офис президента | Подоляк ответил на призыв Китая

По словам Михаила Подоляка,предложение Китая является голубой мечтой России.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал призыв спецпредставителя правительства Китая Ли Хуэя относительно необходимости прекращения огня в Украине и "признания Россией оккупированных украинских территорий". Об этом сообщил Михаил Подоляк в Twitter.

"Любой "компромиссный сценарий", который предусматривает освобождение не всех территорий Украины и о котором периодически говорят "анонимные источники" в европейских и американских элитах, — равнозначен признанию поражения демократии, выигрыша России, консервации режима Путина и, как следствие, резкого роста конфликтов в глобальной политике", — пишет он.

По его словам, все это — голубая мечта России.

"Вопрос риторический: зачем отдельные публичные субъекты продолжают играть в "российский медийный сценарий" и затягивать конфликт?" — подчеркнул Подоляк.

Напомним, что 26 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал призыв спецпредставителя правительства Китая Ли Хуэя относительно необходимости прекращения огня в Украине и "признания Россией оккупированных украинских территорий".

Кроме того, 18 мая пресс-служба Министерства иностранных дел КНР сообщила, что во время официального визита в Киев Ли Хуэй заявил о готовности Пекина к созданию условий для прекращения конфликта. Он отметил, что панацеи для разрешения украинского конфликта нет, стороны должны накапливать взаимное доверие и создавать условия для прекращения войны.