Вони чекають на дії ЗСУ: військовий експерт пояснив причини "затишшя" РФ на фронті (відео)

За словами полковника ЗСУ в запасі Романа Світана, російська армія не активуватиме свою активність на фронті, оскільки готується до контрнаступу ЗСУ. Збільшення ракетного обстрілу він пов'язав із бажанням ворога виснажити українську ППО.

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Російські військові, розуміючи, що скоро почнуться прориви на деяких ділянках оборони, перейшли зараз на режим глухої оборони. Про це 28 травня розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан у зведенні для "24 каналу".

За його словами, ворог посилив нічний ракетний обстріл міст України за допомогою ракет і дронів із метою ослаблення української системи ППО й дослідження маршрутів для подальших ракетних атак.

Водночас Світан зазначив, що російські окупанти значно знизили свою активність на фронті, що може означати, що найближчим часом Росія не планує проводити наступальних дій на території Донбасу та готується до контрнаступу ЗСУ.

"Росіяни чекають на наш контрнаступ. У них є своя розвідка, вони розуміють, що найближчого тижня почнуться прориви на деяких ділянках. Тому намагаються перейти в режим глухої оборони, і на Донецькому фронті зокрема", — зазначив експерт.

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Також він зазначив, що раніше російські військові зробили те саме на Харківському та Запорізькому напрямках.

Також Світан повідомив, що виведені з Бахмута найманці ПВК "Вагнер" перебувають зараз уздовж Азовського узбережжя.

Нагадаємо, 29 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що армія України дуже скоро буде готова до активних наступальних дій.

Також нагадаємо, 25 травня радник голови Офіса президента України Михайло Подоляк заявив, що контрнаступ української армії вже розпочався, а військові проводять окремі операції.