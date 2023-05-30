"Вантажили на корабель": у ПАР призначили суддю для вивчення звинувачень у постачанні зброї Росії

Звинувачення у сприянні російським військам призвели до дипломатичного скандалу між США та ПАР. Представники Південної Африки заперечують звинувачення у існуванні домовленостей із Росією на постачання озброєнь.

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Президент ПАР Сиріл Рамафоса призначив спеціального суддю для розслідування звинувачень у тому, що у грудні 2022 року нібито проводилося завантаження озброєнь на російський корабель, який минулого року таємно пришвартувався у порту південно-африканської бази ВМФ. Про це повідомляє Sky News.

На початку травня посол США в Південній Африці Рубен Брігеті стверджував, що на судно Lady R, яке йшло під російським прапором, у грудні минулого року завантажили зброю та боєприпаси з бази ВМФ у Кейптауні.

За словами дипломата, американська розвідка підтримує такі звинувачення, і він настільки у цьому впевнений, що готовий "поставити своє життя на кін".

Звинувачення у сприянні російським військам призвели до дипломатичного скандалу між Сполученими Штатами та ПАР. Представники Південної Африки заперечують звинувачення у тому, що вони уклали угоду з Росією на постачання зброї.

В Офісі президента Рамафоси оголосили, що колишній суддя Верховного апеляційного суду очолить комісію у складі трьох осіб, яка розслідуватиме цей інцидент.

Нагадаємо, що план мирного врегулювання війни в Україні, запропонований представниками Африки, не передбачає виведення російських військ з України. Президент ПАР Сиріл Рамафоса впевнений, що саме його ініціатива має бути прийнята до розгляду.

Також повідомлялося, що в ОП підтвердили готовність прийняти у Києві президента ПАР. Український лідер Володимир Зеленський під час телефонного дзвінка обговорив подробиці майбутнього візиту із колегою з ПАР.