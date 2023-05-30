"Грузили на корабль": в ЮАР назначили судью для изучения обвинений в поставках оружия России

Обвинения в содействии российским войскам привели к дипломатическому скандалу между США и ЮАР. Представители Южной Африки отрицают обвинения в существовании договоренностей с Россией на поставку вооружений.

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса назначил специального судью для расследования обвинений в том, что в декабре 2022 года якобы проводилась погрузка вооружений на российский корабль, который в прошлом году тайно пришвартовался в порту южно-африканской базы ВМФ. Об этом сообщает Sky News.

В начале мая посол США в Южной-Африке Рубен Бригети утверждал, что на судно Lady R, которое шло под российским флагом, в декабре прошлого года загрузили оружие и боеприпасы с базы ВМФ в Кейптауне.

По словам дипломата, американская разведка поддерживает такие обвинения, и он настолько в этом уверен, что готов "поставить свою жизнь на кон".

Обвинения в содействии российским войскам привели к дипломатическому скандалу между Соединенными Штатами и ЮАР. Представители Южной Африки отрицают обвинения в том, что они заключили соглашение с Россией на поставку оружия.

В Офисе президента Рамафосы объявили, что бывший судья Верховного апелляционного суда возглавит комиссию в составе из трех человек, которая будет расследовать этот инцидент.

Напомним, что план по мирному урегулированию войны в Украины, предложенный представителями Африки, не предусматривает вывода российских войск из Украины. Президент ЮАР Сирил Рамафоса уверен, что именно его инициатива должна быть принята к рассмотрению.

Также сообщалось, что в ОП подтвердили готовность принять в Киеве президента ЮАР. Украинский лидер Владимир Зеленский во время телефонного звонка обсудил подробности будущего визита с коллегой из ЮАР.