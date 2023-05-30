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У ДПСУ спростували чутки про заборону на виїзд за кордон для 17-річних юнаків (відео)

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Фото: DW | У ДПСУ прокоментували ситуацію із забороною на перетин кордону до 18 років

Відповідно до законодавства України, як зазначив заступник голови західного управління ДПСУ Ігор Матвійчук, обмеження передбачені для категорії громадян віком від 18 до 60 років, проте є винятки.

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У Державній прикордонній службі України заявили, що немає жодних обмежень для виїзду за кордон чоловіків, які не досягли 18-річного віку. Зокрема йдеться про 17-річних хлопців. Про це повідомляє пресслужба відомства 30 травня.

В українському законодавстві немає жодних обмежень і заборон на пересування для чоловіків, які не досягли повноліття. Навіть в умовах воєнного стану, як зазначив заступник голови західного управління ДПСУ Ігор Матвійчук.

"Згідно зі статтею 313 Цивільного кодексу України, чоловіки з 16 років можуть вільно перетинати державний кордон України", — йдеться в повідомленні.

Обмеження на виїзд за межі України в умовах воєнного стану мають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, але й тут бувають деякі винятки.

Прикордонники спростували інформацію, яка в останні кілька днів поширювалася в ЗМІ та соціальних мережах про те, що юнаки, які практично досягли 18-річного віку, не можуть перетнути кордон із Україною.

"Правила військового обліку не стосуються правил перетину держкордону. Можливого, правилами військового обліку й передбачені такі обмеження. Але водночас чинними постановами обмеження стосуються виключно чоловіків 18-60 років", — продовжили в ДПСУ.

Нагадаємо, 25 травня повідомлялося, що чоловіків, які незаконно виїхали з України, каратимуть. За словами міністра Ігоря Клименка, зараз не передбачено жодних покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон, але розробляється закон, який це врегулюватиме.