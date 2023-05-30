В ГПСУ опровергли слухи о запрете на выезд за границу для 17-летних парней (видео)

Согласно законодательству Украины, как отметил замглавы западного управления ГПСУ Игорь Матвийчук, ограничения предусмотрены для категории граждан от 18 до 60 лет, однако есть исключения.

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В Государственной пограничной службе Украины заявили, что нет никаких ограничений для выезда за границу мужчин, которые не достигли 18-летнего возраста. В частности речь идет о 17-летних парнях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 30 мая.

В украинском законодательстве нет никаких ограничений и запретов на передвижение для мужчин, которые не достигли совершеннолетия. Даже в условиях военного положения, как отметил замглавы западного управления ГПСУ Игорь Матвийчук.

"Согласно статье 313 Гражданского кодекса Украины, мужчины с 16 лет могут свободно пересекать государственную границу Украины", — говорится в сообщении.

Ограничения на выезд за пределы Украины в условиях военного положения имеют военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, но и здесь бывают некоторые исключения.

Пограничники опровергли информацию, которая в последние несколько дней распространялась в СМИ и социальных сетях о том, что юноши, которые практически достигли 18-летнего возраста не могут пересечь границу с Украиной.

"Правила военного учета не касаются правил пересечения госграницы. Возможного, правилами военного учета и предусмотрены такие ограничения. Но вместе с тем действующими постановлениями ограничения касаются исключительно мужчин 18-60 лет", — продолжили в ГПСУ.

Напомним, 25 мая сообщалось, что мужчин, которые незаконно выехали из Украины, будут наказывать. По словам министра Игоря Клименко, сейчас не предусмотрено никаких наказаний для тех, кто незаконно пересек границу, но разрабатывается закон, который будет это урегулировать.