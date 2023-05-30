"А як тепер спати?" Москвичі, до яких у будинок залетів дрон, поговорили з журналістами

Мешканці будинку у Москві, куди влетів дрон, розповіли журналістам, що після події їм стало страшно жити.

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У вівторок, 30 травня, близько 05:30 до будинку № 98 на вулиці Профсоюзній у Москві влетів безпілотний літальний апарат. Через якийсь щасливий збіг обставин вибуху не сталося: БПЛА пробив вікно однієї з квартир, втратив крило і залишився лежати на підлозі. Журналісти "Нової газети"поговорили із мешканцями цього будинку.

Жінка на ім'я Євгенія поділилася, що їй дуже хочеться вірити, що те, що сталося, ніяк не пов'язане з "СВО", а просто чийсь дурний жарт. Вона додала, що їй страшно за своїх дітей, та й загалом жити тепер страшно.

"Загалом не хочу говорити я про українську тему", — сказала вона.

Журналісти зазначили, що багато людей відмовлялися говорити, попри пред'явлені їм документи.

"Знаєте, зараз взагалі незрозуміло, що можна, а що не можна вимовляти. Тому краще ми діятимемо згідно з гаслом "Не базікай", — сказали дві жінки автору матеріалу.

Розробник безпілотних літальних апаратів Андрій (ім'я змінено) висловив думку, що Україна спочатку зробила ставку на подібні безпілотники та чудово налагодила їхнє виробництво.

"У нас поки що… Потрібно пів року, щоб наздогнати. Але ми намагаємося", – сказав він.

Видання зазначає, що багато співрозмовників хочуть, щоб збройний конфлікт якнайшвидше закінчився.

"Жити тепер, розумієте, стало страшно. Виявилося — до тебе на кухню безпілотник може прилетіти. Ні, не хочу я міркувати про спецоперацію, але скоріше б все це закінчилося. Адже спокійно жили ми. А як тепер спати?", – поділилася переживаннями жінка приблизно 60 років.

Її сусідка розповіла журналістам, що розуміла, "що не все у нас іде так, як замислювалося спочатку". Але завжди голосувала за Путіна, а після того, що сталося, вже не впевнена.

Нагадаємо, що росЗМІ та паблики повідомили про атаку безпілотників у районі Рубльовки у Москві вранці 30 травня. Невідомі БПЛА атакували дві багатоповерхівки у російській столиці. Потужні вибухи пролунали у Підмосков'ї.

Водночас Росія продовжує атакувати Київ. Так, у ніч проти 30 травня в українській столиці дев'ятеро людей отримали різні поранення, а на Київщині — ще четверо. Майже всі постраждалі з Голосіївського району, де уламки Shahed потрапили до багатоквартирного житлового будинку. Загинула 33-річна жінка.