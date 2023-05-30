У Білорусі військові вчаться завдавати ракетних ударів із ракетного комплексу "Іскандер-М"

Міноборони Білорусі називає це "контрольним заняттям з управління ракетними ударами".

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У Білорусі розпочалися навчання, під час яких військові відпрацьовуватимуть удари ракетними комплексами. Інформація про це була опублікована в офіційному телеграм-каналі Міністерства оборони Білорусі у вівторок, 30 травня.

"У рамках контрольного заняття з управління ракетними ударами підрозділи ракетних військ Збройних Сил розпочали виконання навчально-бойових завдань", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у профільному міністерстві розповіли, що військові вчитимуся завдавати ракетних ударів оперативно-тактичним ракетним комплексом "Іскандер-М".

Завдавати ракетні удари військові будуть як у звичайному, так і спеціальному спорядженні.

Зауважимо, що розрахунки "Іскандер-М" у квітні 2023 року пройшли перепідготовку до російської армії. Білоруські військові вивчали "питання утримання та застосування тактичних ядерних боєприпасів", якими може оснащуватися ракетний комплекс.

Нагадаємо, що 25 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про відповідальність за збереження ядерної зброї РФ. Диктатор обіцяв, що диверсанти не переймуться до його країни.

У Мінську 25 травня зустрічалися глави Міноборони Росії та Білорусі Сергій Шойгу та Віктор Хренін. Міністри підписали угоду про розміщення у Білорусі нестратегічної ядерної зброї.