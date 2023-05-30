"Бачимо наслідки": прем'єр Грузії назвав прагнення України до НАТО однією з причин війни

За словами Іраклі Гарібашвілі, "причин" для російської агресії було декілька, проте бажання Києва стати членом Альянсу - одна з них.

Related video

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі переконаний, що війна Росії проти України розпочалася через бажання Києва стати членом НАТО. Про це він заявив на Форумі глобальної безпеки в Братиславі, повідомляє "Ехо Кавказу" 30 травня.

На його думку, зіткнення можна було уникнути, якби Україна відмовилася від приєднання до Альянсу. Це і вплинуло на початок російської агресії, проте причин було багато, як вважає Іраклі Гарібашвілі.

"Я не хочу спекулювати, не хочу цитувати заяви російського уряду. Але однією з причин було бажання України стати членом НАТО. Отже, ми бачимо наслідки", – йдеться у повідомленні.

Прямої відповіді на питання, яким може бути ідеальний вихід із ситуації, прем'єр-міністр Грузії не надав. Він відповів, що для нього насамперед на сьогодні важлива ситуація у його країні, хоч він і підтримує Україну у її боротьбі з російськими окупантами.

"Я хочу говорити про ситуацію в Грузії. Ми цінуємо всіх і визнаємо суверенітет та територіальну цілісність України. Ми бажаємо миру Україні. Але я хочу миру насамперед для своєї країни", — йдеться у повідомленні.

А ось у 2008 році, як зазначив Іраклі Гарібашвілі на форумі, світ не надав належної уваги війні Росії проти Грузії і тепер Тбілісі нібито змушений зважати на те, що Москва контролює 20% їхньої території.

"У Грузії є добре підготовлена, але порівняно нечисленна армія. Тобі доводиться враховувати багато чого, коли ти – не член НАТО чи ЄС, коли в тебе немає гарантій безпеки", — продовжив він.

Нагадаємо, 29 травня речник парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що Тбілісі не планує відновлювати дипломатичні відносини з Росією. За його словами, всі кроки, спрямовані на зустріч Москві, були "стратегічною політикою терпіння".