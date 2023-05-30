"Видим последствия": премьер Грузии назвал стремление Украины к НАТО одной из причин войны

По словам Иракли Гарибашвили, "причин" для российской агрессии было несколько, однако желание Киева стать членом Альянса — одна из них.

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Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили убежден, что война России против Украины началась из-за желания Киева стать членом НАТО. Об этом он заявил на Форуме глобальной безопасности в Братиславе, сообщает "Эхо Кавказа" 30 мая.

По его мнению, столкновения можно было избежать, если бы Украина отказалась от присоединения к Альянсу. Это и повлияло на начало российской агрессии, но, причин было много, как считает Иракли Гарибашвили.

"Я не хочу спекулировать, не хочу цитировать заявления российского правительства. Но одной из причин было желание Украины стать членом НАТО. Итак, мы видим последствия", – говорится в сообщении.

Прямого ответа на вопрос, каким может быть идеальный выход из ситуации, премьер-министр Грузии не предоставил. Он ответил, что для него в первую очередь на сегодняшний день важна ситуация в его стране, хоть он и поддерживает Украину в ее борьбе с российскими оккупантами.

"Я хочу говорить о ситуации в Грузии. Мы ценим всех и признаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы желаем мира Украине. Но я хочу мира в первую очередь для своей страны", — говорится в сообщении.

А вот в 2008 году, как отметил Иракли Гарибашвили на форуме, мир не предоставил должного внимания войне России против Грузии и теперь Тбилиси якобы вынужден считаться с тем, что Москва контролирует 20% их территории.

"У Грузии есть хорошо подготовленная, но сравнительно малочисленная армия. Тебе приходится учитывать многое, когда ты – не член НАТО или ЕС, когда у тебя нет гарантий безопасности", — продолжил он.

Напомним, 29 мая спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси не планирует восстанавливать дипломатические отношения с Россией. По его словам, все шаги, которые направлены на встречу Москве были "стратегической политикой терпения".