"Нам не потрібна російська земля": Резніков прокоментував плани української армії

За словами міністра оборони, Київ "реалізовує свої плани на різних ділянках поля бою", а атаки на території РФ ведуться руками "колишніх" російських мешканців.

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Український міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українські війська не планують нападати на територію Російської Федерації. Також він зазначив, що Україні потрібні "хороші стосунки" з Росією. Про це він повідомив у ході інтерв'ю медіагрупі Funke.

"Нам не потрібна російська земля", — прокоментував Резніков, відповідаючи на запитання, чи збирається Україна в рамках контрнаступу нападати на Росію.

При цьому на запитання журналіста видання про атаки на Бєлгородську область український міністр відповів "ухильно". Співрозмовник медіагрупи заявив, що Київ "реалізовує свої плани на різних ділянках поля бою". Деякі атаки Резніков списав на дії "колишніх" російських мешканців, які допомагають ЗСУ.

Наступальні дії, за словами глави Міноборони, можливі "у двох чи трьох місцях на полі бою як на півдні, так і на сході".

Нагадаємо, 19 травня Резніков заявив, що НАТО не продумало логістику, тому що були не готові до війни. РФ своєю чергою випускає до 30 тисяч снарядів на добу.

Також 23 травня Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до башкирів з метою того, щоб вони перестали воювати проти ЗСУ та зосередилися на внутрішніх проблемах республіки.