По словам министра обороны, Киев "реализовывает свои планы на разных участках поля боя", а атаки на территории РФ ведутся руками "бывших" российских жителей.

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Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что украинские войска не планируют нападать на территории Российской Федерации. Также он отметил, что Украине нужны "хорошие отношения" с Россией. Об этом он сообщил в ходе интервью медиагруппе Funke.

"Нам не нужна российская земля", — прокомментировал Резников, отвечая на вопрос, собирается ли Украина в рамках контрнаступления нападать на Россию.

При этом на вопрос журналиста издания об атаках на Белгородскую область украинский министр ответил "уклончиво". Собеседник медиагруппы заявил, что Киев "реализовывает свои планы на разных участках поля боя". Некоторые атаки Резников списал на действия "бывших" российских жителей, которые помогают ВСУ.

Наступательные действия, по словам главы Минобороны, возможны "в двух или трех местах на поле боя, как на юге, так и на востоке".

Напомним, 19 мая Резников заявил, что НАТО не продумало логистику, потому что были не готовы к войне. РФ в свою очередь выпускает до 30 тысяч снарядов в сутки.

Также 23 мая Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к башкирам с целью того, чтобы они перестали воевать против ВСУ и сосредоточились на внутренних проблемах республики.