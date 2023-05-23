"Враг в Москве и Уфе": Резников обратился к башкирам

Украинский министр обороны призвал жителей Республики Башкортостан защищать развитие собственного народа, включая реализацию права на самоопределение региона.

Related video

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к башкирам с целью того, чтобы они перестали воевать против ВСУ и сосредоточились на внутренних проблемах республики. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По словам Резникова, когда он проходил службу в армии, одним из лучших товарищей был башкир. Однако сейчас именно Республика Башкортостан стала одним из лидеров среди российских регионов по уровню потерь в Украине. Погибли или искалечены уже тысячи людей из Башкирии.

Поэтому министр записал обращение к народу башкиров, потому что основными врагами для них не Украина, а власть Уфы и Москвы. Очевидным интересом для башкир является обеспечение развития собственного региона, в том числе за счет реализации права на самоопределение и справедливого распределения немалых ресурсов в пользу региона.

"Для этого нужно концентрировать все усилия внутри Башкирии и на защите от Москвы. Если перечислить проблемы и угрозы для башкирского народа – причиной ни одной из них не является Украина или украинцы. Корни всех причин – в Москве и в Уфе", — пишет министр обороны. .

Сейчас башкиров отправляют умирать за тысячи километров и неизвестно за что, продолжает Резников, что противоречит интересам всего народа, поэтому надо как можно скорее это прекратить.

Напомним, 19 мая Резников заявил, что НАТО не продумало логистику, потому что были не готовы к войне. РФ в свою очередь выпускает до 30 тысяч снарядов в сутки.

19 октября партизаны Башкортостана призвали мужчин бороться за выход из состава РФ.