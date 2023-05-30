ДШВ ЗСУ використовують бронемашини "Козак-7", – ЗМІ (відео)

У колоні українських десантників, окрім нового "Козак-7", рухались бронемашина Cougar та бронетранспортер Stryker.

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Бронемашини "Козак-7" і Cougar, а також бронетранспортер Stryker зафіксували на озброєнні українських десантників. На YouTube-каналі "Новини LIVE" опублікували ролик з відповідною технікою.

На відео транспортні засоби пересуваються дорогою. Ймовірно, техніка без наявних пошкоджень рухається до лінії фронту. В колоні українських десантників, окрім нового "Козак-7", були й бронемашина Cougar та бронетранспортер Stryker.

Характеристика бронемашини "Козак-7"

Фахівці українського НПО "Практика" розробили бронемашину "Козак-7". Техніка створена на шасі Ford F-550 з колісною формулою 4×4. У ній є двигун Power Stroke V8 потужністю 390 к.с. Завдяки цьому агрегату "Козак-7" може розвивати швидкість до 150 км/год. Протимінний захист витримує міни потужністю до 6 кг тротилу. В машині можна перевозити до 9 бійців.

На початковому етапі ця броньована машина створювалася на експорт. Техніка добре підходить для ведення бойових дій в умовах міської забудови.

Бойова машина отримала спрощену технологію виробництва, завдяки чому потужності "Практики" дозволяли виготовляти такої бронетехніки до 150-200 одиниць на рік. Розробники також пропонують можливість створення на базі "Козак-7" лінійки спеціальних машин. Йдеться про командно-штабну техніку, машини пунктів управління, для протитанкових комплексів та медичних тощо.

Нагадаємо, 7 квітня заступник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін показав відео з першими американськими БТР Stryker, які ЗСУ отримали від Сполучених Штатів. Ця техніка випробовувалася українськими захисниками у важких умовах, зокрема у лісах.

Також 16 травня українські бронемашини "Козак"-2М1 зафіксували на відео. Транспортні засоби зазнали певних пошкоджень, але й надалі виконували свої функції.