ДШВ ВСУ используют бронемашины "Козак-7", – СМИ (видео)

В колонне украинских десантников, кроме нового "Козака-7", двигались бронемашина Cougar и бронетранспортер Stryker.

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Бронемашины "Козак-7" и Cougar, а также бронетранспортер Stryker зафиксировали на вооружении украинских десантников. На YouTube канале "Новости LIVE" опубликовали ролик с соответствующей техникой.

На видео транспортные средства передвигаются по дороге. Вероятно, техника без имеющихся повреждений двигается к линии фронта. В колонне украинских десантников, кроме нового "Козак-7", были бронемашина Cougar и бронетранспортер Stryker.

Характеристика бронемашины "Козак-7"

Специалисты украинского НПО "Практика" разработали бронемашину "Козак-7". Техника создана на шасси Ford F-550 с колесной формулой 4×4. В ней есть двигатель Power Stroke V8 мощностью 390 л. Благодаря этому агрегату "Козак-7" может развивать скорость до 150 км/ч. Противоминная защита выдерживает мины мощностью до 6 кг тротила. В машине можно перевозить до 9 бойцов.

На начальном этапе эта бронированная машина создавалась на экспорт. Техника хорошо подходит для боевых действий в условиях городской застройки.

Боевая машина получила упрощенную технологию производства, благодаря чему мощности "Практики" позволяли производить такую бронетехнику до 150-200 единиц в год. Разработчики предлагают возможность создания на базе "Козак-7" линейки специальных машин. Речь идет о командно-штабной технике, машинах пунктов управления, для противотанковых комплексов и медицинских и т.д.

Напомним, 7 апреля заместитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин показал видео с первыми американскими БТР Stryker, полученными ВСУ от Соединенных Штатов. Эта техника испытывалась украинскими защитниками в тяжелых условиях, в частности, в лесах.

Также 16 мая украинские бронемашины "Козак"-2М1 зафиксировали на видео. Транспортные средства получили определенные повреждения, но и в дальнейшем выполняли свои функции.