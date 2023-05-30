Легіон "Свобода Росії" вербує тисячі росіян для нападу на Москву, — Times

Командир ЛСР із позивним "Цезар" розповів, що вони хочуть роздобути територію РФ, щоб використовувати її як плацдарм для атаки на столицю країни та штурму Кремля.

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Легіон "Свобода Росії" має тисячі кандидатів, які очікують вступу до лав бійців, щоб воювати проти чинного режиму у РФ. Вони здійснюватимуть рейди до прикордонних регіонів, доки не стануть достатньо численними для атаки на Москву. Про це пише видання The Times, журналісти якого поспілкувалися з командиром легіону з позивним "Цезар".

"У нас серйозні можливості. У нас є міномети, бронемашини, ПЗРК "Стінгер", переносні протитанкові комплекси та високоефективні розвідувальні безпілотники", — сказав

Повідомляється, що підрозділ "Цезаря" налічує батальйон (від 500 до 1000 бійців). Воно буде розширюватися в міру того, як росіяни все більше ухвалять рішення боротися проти президента РФ Володимира Путіна.

"Ми проводитимемо ці рейди (до прикордонних регіонів Росії, — ред.) доти, доки у нас не з'явиться свій шматок російської території, щоб до нас могли приєднатися справжні російські сини та дочки, справжні патріоти", — сказав журналістам "Цезар ".

За його словами, після того, як це станеться, легіон зможе швидко наростити сили та чисельність, щоб розпочати "кремлівську кампанію".

49-річний "Цезар" зазначив, що всі його бійці є громадянами Росії. Однак він визнав, що раніше вони служили у ЗСУ.

"Ми не банда злочинців і не приватна військова компанія, як "Вагнер"", — сказав він.

"Цезар" заявив, що вони воюють у складі ЗСУ, а їхня головна мета – захист України та звільнення її територій. Після цього бійці планують звільняти свій будинок.

За словами "Цезаря", останній рейд до Білгородської області був спрямований на підтримку контрнаступу ЗСУ, а також на те, щоб сприяти вербувальній кампанії. Вони хочуть мотивувати росіян до повалення режиму Путіна.

"Російські можуть зв'язатися з нашими представниками, пройти ретельну перевірку біографічних даних, процес відбору та вступити до лав легіону після необхідної підготовки", — сказав Цезар.

За його словами, росіяни зможуть потрапити до України через нейтральні прикордонні зони. Звідти постійно заходять новобранці, їхній потік постійно зростає.

"Все більше росіян розуміють, що ця війна є злочинною і її треба зупинити", — зазначив співрозмовник. Він заявив, що російське суспільство зараз не поважає дипломатію, а лише чинності. Цю силу їм потрібно показати, щоб вони зрозуміли, що "меч, що підняв, може від нього впасти".

Також "Цезар" зазначив, що він уже перебуває у розшуку на території РФ, проте його родина перебуває у безпечному місці в Україні. Він розповів, що виріс у Сочі, потім переїхав до Санкт-Петербурга, де працював тренером з фітнесу протягом 20 років. Крім того, був членом багатьох правих груп, серед яких Російський імперський рух та Народне ополчення.

"Я довгий час був метою російських спецслужб. Мене кілька разів заарештовували, але жодного разу не посадили", — сказав він.

За його словами, зараз у РФ, напевно, про це шкодують.

Нагадаємо, що 23 травня у легіоні "Свобода Росії" заявили про знищення роти ЗС РФ у Білгородській області. Партизани розповіли про успіхи у боях із силовиками ФСБ та російськими військовими. Легіонери вважають досягнутими цілі своєї операції, зокрема створення "демілітаризованої зони" поблизу кордону з Україною.

Крім того, колишній депутат Держдуми РФ та російський опозиційний політик Ілля Пономарьов заявив, що операція у Білгородській області надихнула росіян боротися. Він упевнений, що 22 травня згодом стане національним святом у вільній країні. Він розповів, що на території РФ поширюється партизанський рух.