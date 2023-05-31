"Чекайте на реальні успіхи": Україна перевершила всі очікування, а ЗС РФ стали слабшими, — сенатор США

За словами сенатора від Південної Кароліни Ліндсі Грема, додаткові ракети великої дальності ATACMS також можуть допомогти Україні на полі бою.

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Американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що Україна перевершила всі очікування Сполучених Штатів, а російські війська ослабли й тепер знекровлені. Про це він написав у себе в Twitter, зазнач, що говорив з радником з національної безпеки Великобританії Тімом Берроу.

"У нас є спільна думка, що Україна перевершила всі очікування, а російські сили в Україні знекровлені та ослаблені", — написав він.

За його словами, необхідно очікувати на реальні успіхи контрнаступу ЗСУ. При цьому Захід має демонструвати незмінну відданість перемозі України у війні.

"Я сказав містеру Берроу, що британська ракета повітряного базування Storm Shadow виявилася неймовірно ефективною. Британська підтримка з боку парламенту була непохитною", — сказав він.

Він також зазначив, що додаткові ракети великої дальності ATACMS можуть допомогти Україні на полі бою.

Також зазначимо, що, як пише видання Politico, президент України Володимир Зеленський поінформував сенатора про плани військового командування. За словами політика, вже найближчим часом усі зможуть побачити "вражаючу демонстрацію сили" з боку Сил оборони України.

За словами журналістів, Грем не розкривав подробиць кампанії. Але зазначив, що удари, покликані розтягнути російську оборону, продовжуватимуться. За словами сенатора, президент України дуже вдячний західним партнерам за надану зброю та технології. Грем заявив, що хоче, щоб американський Конгрес погодився на пакет видатків, який дозволить відправити в Україну більше зброї, у тому числі й ATACMS.

"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб у вас був надійний пакет зброї та технологій для завершення роботи", — сказав сенатор Зеленському.

Нагадаємо, що сенатор Грем жорстко відповів на звинувачення заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва. Суть висловлювань сенатора Ліндсі Грема у російських ЗМІ спотворили, щоб звинуватити США в агресивній політиці.

Крім того, Грем висловився про ордер на його арешт від МВС РФ. За словами сенатора-республіканця від Південної Кароліни Ліндсі Грема, режим Володимира Путіна "корумпований та аморальний". У РФ виписали ордер на його арешт після публікації відредагованого відео, в якому були слова "росіяни вмирають".