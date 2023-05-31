ЗС РФ завдали удару по ШУ "Покровське" на Донеччині: є жертви, — ЗМІ

На цей час, за інформацією журналістів, відомо про одну загиблу жінку та одного пораненого чоловіка. На місці влучань працюють рятувальники.

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На Донеччині російські окупанти обстріляли село Удачне Покровського району. Про це повідомляють в телеграм-каналі "Вчасно. Новини війни".

"В селі Удачне Покровського району внаслідок ворожого удару постраждало одне з підприємств — ШУ "Покровське" ВПС-1. Наразі відомо про одну загиблу жінку та одного травмованого чоловіка", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці влучань зараз працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Поки що офіційних коментарів з приводу обстрілу Удачного немає.

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський потрапив під обстріл у районі Соледара. Українські генерали не бояться приїжджати до бійців на передову. Вони підбадьорюють їх і перебувають разом із ними під російськими обстрілами.

Раніше повідомлялося, що 31 травня повідомили, що Брянську область атакували близько 10 дронів. Частина безпілотників була збита, частину перехопили засоби РЕБ. Обійшлося без людських жертв.