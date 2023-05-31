2700 км берегової лінії: командувач ВМС пояснив важливість створення Корпусу морпіхів

Військові мають вміти самостійно приймати рішення, а також гарантувати безпеку у морях, річках, лиманах, затоках та портах, пояснив Олексій Неїжпапа.

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Командувач Військово-морських сил Віцеадмірал Олексій Неїжпапа в ефірі телемарафону пояснив, чому важливо створювати Корпус морської піхоти.

В Україні протяжність берегової смуги складає понад 2700 км, з яких 1700 км — це морські кордони. А окрім цього є ще річки, лимани, затоки та порти, які потребують захисту. Тому морпіхи будуть гарантувати безпеку та звільняти території.

"Нагальна ситуація диктує нам вимогу сформувати потужний організм, який повинен мати повноцінну систему управління, комплект озброєння та військової техніки, відповідні підрозділи для виконання цих завдань як самостійно, так і у взаємодії з іншими складовими оборони", — пояснив Неїжпапа.

Основні завдання морпіхів полягатимуть в охороні морських баз і портів, а також захоплення ворожих плацдармів. Для цього військові матимуть спеціальну техніку та навчання. Наприклад, бронетехніка, що може долати водні перешкоди. При цьому Неїжпапа окремо зазначив, що морська десантна операція — це надскладний вид операції. Комплекс заходів лише Корпус морської піхоти не може виконати сам. Потрібно провести низку дій, щоб "нога морського піхотинця ступить на берег".

Корпус морської піхоти, за словами Неїжпапи, необхідній для того, щоб військові могли самостійно ухвалювати рішення та діяти на полі битви. Бо за захопленням плацдарму треба буде діяти самостійно, щоб просуватись вперед. Вже зараз збільшується кількість бригад та підрозділів: артилерійських, забезпечення та підтримки.

Нагадаємо, 23 травня президент Зеленський анонсував створення в Україні Корпусу морської піхоти. Потенціал буде невпинно нарощуватись.

Також 23 травня ЗМІ писали, чим відрізняється морпіх від звичайного піхотинця, і чому їх треба довше готувати.