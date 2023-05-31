2700 км береговой линии: командующий ВМС объяснил важность создания Корпуса морпехов

Военные должны уметь самостоятельно принимать решения, а также обеспечить безопасность в морях, реках, лиманах, заливах и портах, пояснил Алексей Неижпапа.

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Командующий Военно-морскими силами Вицеадмирал Алексей Неижпапа в эфире телемарафона объяснил, почему важно создавать Корпус морской пехоты.

В Украине протяженность береговой полосы составляет более 2700 км, из которых 1700 км – это морские границы. А кроме этого есть еще реки, лиманы, заливы и порты, нуждающиеся в защите. Поэтому морпехи будут обеспечивать безопасность и освобождать территории.

"Неотложная ситуация диктует нам требование сформировать мощный организм, который должен иметь полноценную систему управления, комплект вооружения и военной техники, соответствующие подразделения для выполнения этих задач как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими составляющими обороны", — пояснил Неижпапа.

Основные задачи морпехов будут заключаться в охране морских баз и портов, а также захвате вражеских плацдармов. Для этого военные будут иметь специальную технику и обучение. К примеру, бронетехника, которая может преодолевать водные препятствия. При этом Неижпапа особо отметил, что морская десантная операция — это сверхсложный вид операции. Комплекс мер только Корпус морской пехоты не может выполнить сам. Нужно совершить ряд действий, чтобы "нога морского пехотинца ступила на берег".

Корпус морской пехоты, по словам Неижпапы, необходим для того, чтобы военные могли самостоятельно принимать решения и действовать на поле битвы. Ибо за захватом плацдарма нужно будет действовать самостоятельно, чтобы продвигаться вперед. Уже сейчас увеличивается количество бригад и подразделений: артиллерийских, обеспечения и поддержки.

Напомним, 23 мая президент Зеленский анонсировал создание в Украине Корпуса морской пехоты. Потенциал будет постоянно наращиваться.

Также 23 мая СМИ писали, чем отличается морпех от обычного пехотинца и почему их нужно дольше готовить.