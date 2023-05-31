Штурмовики бригади ім. короля Данила застосували Spartan на навчаннях на Донеччині (відео)

Українські штурмовики під час тренувань за підтримки британського бронетранспортера Spartan зачищають лісосмугу з умовними окупантами.

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Бійці, які братимуть участь у штурмових діях, проходять навчання на одному з полігонів Донеччини. Відео тренування військовослужбовців 24 ОМБр імені короля Данила опублікували 31 травня "Факти ICTV".

Українські штурмовики під час тренувань за підтримки британського бронетранспортера Spartan зачищають лісосмугу з умовними окупантами. У ролику можна побачити, як захисники метр за метром просуваються вперед. При реальному штурмі усі дії мають бути максимально скоординованими.

"Воїни по декілька разів виконують ті самі завдання", – йдеться у репортажі.

Відпрацьовують бійці взаємодію в колонах та шеренгах. Бійці зазначили, що не менш важливою є й мова жестів. Піхотинці на навчаннях тренуються самим штурмовим діям, але у разі реальних бойових дій їм довелося її б утримати. Інструктор дає ретельні настанови щодо виконання завдання.

"Під час боїв у піхотинців немає права на помилку. Кожен має вміти влучати у ціль", – розповіли бійці.

Нагадаємо, 24 квітня артилеристи Королівської бригади розповіли про боротьбу з окупантами. Переважно артилерія підрозділу працює по групах піхоти, яка регулярно намагається прорвати позиції ЗСУ навіть без важкої техніки. Боєць Орест розповів, що десантників, "вагнерівців" та інші підрозділи росіян намагаються стримати поблизу Бахмута. Переважно українська артилерія працює по групах піхоти, яка регулярно намагається прорвати позиції ЗСУ. Робота українців дає ефективний результат. З його слів, своїх бійців росіяни не рахують, адже бояться втратити техніку, аніж людей. Російська піхота намагається непомітно підкрастися до позицій українських захисників, але це їм не вдається.

Також 22 травня поблизу Нью-Йорка 24 бригада імені короля Данила знищила ударний вертоліт ЗС РФ Мі-24. Гелікоптер був зупинений завдяки зусиллям стрільця-зенітника, який застосував ПЗРК "Ігла". Російський гелікоптер впав поблизу тимчасово окупованої Горлівки.