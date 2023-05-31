"Застати зненацька": для чого РФ бере паузи між ракетними обстрілами України (відео)

На сьогодні у Чорному морі знаходиться три ракетоносія ЗС РФ, а також два підводні. Це свідчить про те, що противник готовий до атаки будь-якої миті.

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Російські окупанти розпочали підготовку до нового ракетного удару по території України і намагатимуться застати наші сили ППО зненацька. На цьому наголосила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Freedom 31 травня.

За її словами, в акваторії Чорного моря на сьогодні знаходиться три ракетоносія ЗС РФ, а також два підводні. Все це говорить про те, що найближчим часом російські окупанти можуть завдати ще одного удару по мирним містам України.

"Я нагадаю, що це теж ускладнення тактики роботи ППО, тому що виявити пуск підводного ракетоносія складніше. І це говорить про те, що абсолютно ймовірно, що ворог готується до завдання ракетного удару, зокрема із залученням морських ракетоносіїв", — йдеться в повідомленні.

Крім того, Наталія Гуменюк зазначила, чому противник не одразу обстрілює українську територію після того, як стає відомо про небезпеку та загрозу. Тут у всьому винна інформаційна війна, яка також продовжується і має свою силу на інформаційному полі.

"Розуміючи, що всі готові до протидії атаці, ворог може брати паузи на певний період для того, щоб застати наші сили ППО зненацька", — каже начальниця пресцентру ОК "Південь".

Але, незважаючи на це, готовими потрібно бути завжди, тому що пуск ракет може бути здійснений будь-якої миті. Усі вони споряджені та перебувають на бойовому чергуванні.

Чекати постійно на атаки не потрібно, проте реагувати на сигнали повітряної тривоги необхідно завжди.

"На тлі постійного поповнення запасів дронів-камікадзе абсолютно вірогідно, що буде залучатися до атаки і дроновий відволікаючий компонент. Коли вони запускають дрони хвилями для того, щоб спровокувати роботу ППО, виявити точки її розташування і після цього завдати удару більш точними ракетами", — підсумувала Наталiя Гуменюк

Нагадаємо, 31 травня повідомлялося, що експерт розрахував ракетний потенціал окупантів. На думку Олександра Коваленка, Україна має дуже високий потенціал, щоб збивати російські ракети, оскільки виробничі потужності країн-союзників України на порядок вищі, ніж Росії.