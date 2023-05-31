"Застать врасплох": для чего РФ берет паузы между ракетными обстрелами Украины (видео)

На сегодняшний день в Черном море находится три ракетоносителя ВС РФ, а также два подводных. Это свидетельствует о том, что противник готов к атаке в любой момент.

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Российские оккупанты начали подготовку к новому ракетному удару по территории Украины и будут пытаться застать наши силы ПВО врасплох. Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телеканала Freedom 31 мая.

По ее словам, в акватории Черного моря на сегодняшний день находится три ракетоносителя ВС РФ, а также два подводных. Все это говорит о том, что в ближайшее время российские оккупанты могут нанести еще один удар по мирным городам Украины.

"Я напомню, что это тоже осложнение тактики работы ПВО, потому что выявить пуск подводного ракетоносителя сложнее. И это говорит о том, что абсолютно вероятно, что враг готовится к нанесению ракетного удара, в том числе с привлечением морских ракетоносителей", — говорится в сообщении.

Кроме того, Наталья Гуменюк отметила, почему противник не сразу обстреливает украинскую территорию после того, как становится известно об опасности и угрозе. Здесь всему виной информационная война, которая также продолжается и имеет свою силу на информационном поле.

"Понимая, что все готовы к противодействию атаке, враг может брать паузы на определенный период для того, чтобы застать наши силы ПВО врасплох", — говорит начальница пресс-центра ОК "Юг".

Но, несмотря на это, готовыми нужно быть всегда, так как пуск ракет может быть осуществлен в любой момент. Все они снаряжены и находятся на боевом дежурстве.

Ждать постоянно атак не нужно, однако реагировать на сигналы воздушной тревоги необходимо всегда.

"На фоне постоянного пополнения запасов дронов-камикадзе абсолютно вероятно, что будет привлекаться к атаке и дроновый отвлекающий компонент. Когда они запускаю дроны волнами для того, чтобы спровоцировать работу ПВО, выявить точки ее расположения и после этого нанести удар более точными ракетами", — подытожила Наталья Гуменюк.

Напомним, 31 мая сообщалось, что эксперт рассчитал ракетный потенциал оккупантов. По мнению Александра Коваленко, Украина имеет очень высокий потенциал, чтобы сбивать российские ракеты, поскольку производственные мощности стран-союзников Украины на порядок выше, чем у России.