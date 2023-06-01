У Повітряних силах пояснили, чому не бомбитимуть місця дислокації "Іскандерів" у Росії

Представник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що домовленості з партнерами забороняють знищувати пункти дислокації зброї в РФ, проте у разі застосування комплексів на тимчасово окупованих територіях Київ негайно завдасть удару.

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Україна не завдаватиме ударів зі зброї дальньої поразки по пунктах дислокації оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", які знаходяться в Росії, оскільки це порушило б взяті перед міжнародними партнерами зобов'язання. Про це у четвер, 1 червня заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі "Укрінформу".

"Ми не атакуємо цілі на території Росії. Як каже керівництво держави, є стратегія — ми обіцяли партнерам не атакувати озброєнням, яке нам надають", — зазначив Ігнат.

При цьому Ігнат підкреслив, що якщо пуски відбуватимуться з тимчасово окупованих територій України, Київ застосовуватиме все отримане від західних партнерів озброєння.

За словами представника Повітряних сил, Росія зазнає дефіциту ракет "Іскандер", інакше обстріли міст України проводилися б за більшої кількості зазначеної зброї.

"Є у них дефіцит. Якби вони їх не шкодували, вони їх сотнями б застосовували", — зазначив Ігнат.

Нагадаємо, в ніч на перше червня Київ зазнав ракетної атаки з боку росіян. Внаслідок падіння уламків постраждали Дніпровський та Деснянський райони столиці. Загинуло троє людей.

Також у цей день стало відомо, що Росія витратила лише на одну нічну атаку на столицю України до 17 млн ​​доларів, оскільки вартість однієї ракети "Іскандер-М" становить приблизно 2 мільйони доларів США, а ракети "Іскандер-К" — приблизно 1 мільйон доларів США.