Окупанти обстріляли Херсонську область: є жертва (фото)

За інформацією місцевої влади, російські військові завдали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого загинув 70-річний чоловік. Одна з авіабомб упала на школу.

Related video

У четвер, 1 червня, російські окупанти за допомогою авіації атакували Херсонську область. Є численні руйнування та постраждалі. Про це повідомляє пресслужба Новокаховської міської військової адміністрації.

"Російські війська продовжують авіацією атакувати населені пункти Новокаховської міської територіальної громади. Так, сьогодні, 1 червня, близько 11:10 окупанти РФ скинули 4 КАБ (коригована авіаційна бомба, – ред.), з них 3 – на Козацьке та 1 – на Нову Каховку", – йдеться у публікації.

За інформацією МВА, є численні руйнування та постраждалі. Зазначається, що одна із бомб впала в районі загальноосвітньої школи №3 Новокахівської міськради. Зруйновано щонайменше 3 приватні будинки.

Внаслідок бомбардування загинув 70-річний чоловік, є постраждалі.

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram, що російська авіація атакувала хлібозавод у Бериславі.

"По місту зафіксовано два "прильоти" керованих авіабомб. Через ворожий удар двоє чоловіків, 57 і 20 років, отримали легкі поранення", — йдеться у публікації.

Також він написав, що російські окупанти били по місту і з мінометів, через що постраждала місцева мешканка.

Нагадаємо, 31 травня внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська на Харківщині загинув 60-річний чоловік, ще один отримав поранення. Також у районі села Зелене на територію України невдало намагалася проникнути диверсійно-розвідувальна група.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів про наслідки обстрілу російськими окупантами Зеленівки на Херсонщині, який стався вдень 17 травня.