Оккупанты обстреляли Херсонскую область: есть жертва (фото)

По информации местных властей, российские военные нанесли удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего погиб 70-летний мужчина. Одна из авиабомб упала на школу.

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В четверг, 1 июня, российские оккупанты при помощи авиации атаковали Херсонскую область. Есть многочисленные разрушения и пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба Новокаховской городской военной администрации.

"Российские войска продолжают авиацией атаковать населенные пункты Новокаховской городской территориальной громады. Так, сегодня, 1 июня, около 11:10 оккупанты РФ сбросили 4 КАБ (корректируемая авиационная бомба, – ред.), из них 3 – на Казацкое и 1 – на Новую Каховку", – говорится в публикации.

По информации ГВА, есть многочисленные разрушения и пострадавшие. Отмечается, что одна из бомб упала в районе общеобразовательной школы №3 Новокаховского горсовета. Разрушены по меньшей мере 3 частных дома.

В результате бомбардировки погиб 70-летний мужчина, есть пострадавшие.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в Telegram, что российская авиация атаковала хлебозавод в Бериславе.

"По городу зафиксировано два "прилета" управляемых авиабомб. Из-за вражеского удара двое мужчин, 57 и 20 лет, получили легкие ранения", – говорится в публикации.

Также он написал, что российские оккупанты били по городу и из минометов, из-за чего пострадала местная жительница.

Напомним, 31 мая в результате вражеского обстрела Волчанска в Харьковской области погиб 60-летний мужчина, еще один получил ранение. Также в районе села Зеленое на территорию Украины неудачно пыталась проникнуть диверсионно-разведывательная группа.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал о последствиях обстрела российскими оккупантами Зеленовки в Херсонской области, который произошел днем 17 мая.