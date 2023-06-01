"Зйомка чергової показухи": військові з Білорусі вчаться збивати дрони холостими патронами

За даними моніторингової групи, правила стрільби з автомата АК-74 забороняють використовувати бойові патрони. Це свідчить про те, що жодних навчань не проводилося.

Related video

Військові в Білорусі розпочали тренування, в ході яких вони мають навчитися "пригнічувати та знищувати" БПЛА. При цьому роблять вони це за допомогою холостих патронів. Про це повідомляється в Telegram-каналі моніторингової групи "Беларускі Гаюн" 1 червня.

У перший літній день Міністерство оборони Білорусі поділилося роликом із навчань військових, де розповіли про тренування боротьби з БПЛА. Пізніше виявилося, що для цього використовувалося 23 мм. зенітна установка ЗУ-23-2 та автомат Калашникова.

"Примітно, що на відео військовослужбовець веде вогонь по БПЛА з автомата Калашникова, забезпеченого насадкою (втулкою) для холостої стрільби. Зазначимо, що згідно з правилами стрільби з автомата АК-74 категорично забороняється стрільба з автомата бойовими патронами", — йдеться у повідомленні.

Це говорить про те, що військові в магазині не мали бойових патронів. У Міноборони Білорусі, як зазначили представники моніторингової групи, не пояснили, як безпілотники можна збивати за допомогою холостих патронів.

"Можна констатувати, що проводилося не тренування зі знищення БПЛА, а зйомка чергової показухи", — підсумували в "Беларускі Гаюн".

Нагадаємо, 18 травня повідомлялося, що Білорусь будує "зуби дракона" неподалік кордону з Україною. За даними моніторингової групи, біля траси М8 у напрямку кордону з Україною, з'явилася лінія фортифікаційних споруд.

5 травня Білорусь запровадила тимчасовий прикордонний контроль на кордоні з Російською Федерацією. Місцеві Telegram-канали повідомляли про багатокілометрові черги.