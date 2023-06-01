"Громом і полум'ям": артилеристи ЗСУ знищили "Урал" ЗС РФ (відео)

Поблизу лісосмуги російські окупанти вирішили розташувати транспортний засіб, але влучний постріл артилерії ЗСУ знищив вантажівку.

Related video

Бійці 40-ої окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта ліквідували "Урал" ЗС РФ у взаємодії з 25-ї окремою повітрянодесантною Січеславською бригадою. Про це повідомили 1 червня у пресслужбі з'єднання у Facebook.

На відео можна побачити, що поблизу лісосмуги російські окупанти вирішили розташувати транспортний засіб. За допомогою безпілотника артилеристи отримали точні координати. Згодом влучним пострілом техніку ліквідували.

"Громом і полум'ям. Знищено "Урал" "орків"", – йдеться у дописі.

Артилерія ЗСУ у війні з Росією

Артилерія й надалі залишається "богом війни". Саме артилеристи у боях загарбниками відіграли важливе значення, ліквідувавши більшість ворожої техніки та особового складу. Так, зокрема САУ Krab 40 окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта знищила мінометний розрахунок ЗС РФ. Успішна робота була знову проведена артилеристами цього з'єднання та бійцями з 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Внаслідок спільної взаємодії вдалося успішно ліквідувати ворожих артилеристів.

Також 22 травня артилеристи 28-ої ОМБр знищили колону російських загарбників на Донеччині. Щонайменше 10 одиниць техніки ЗС РФ, які рухалися дорогою на Донеччині, були знищенні ЗСУ.

19 травня бійці ЗСУ спалили одразу три РСЗВ "Град" росіян на території Луганщини. На опублікованому відео можна побачити, що російські загарбники розмістили РСЗВ на відкритій місцевості і зосередили їх в одному місці. Бійці Сил оборони вирішили не марнувати такий шанс. По ворожій техніці прилетів "полум'яний привіт" від українських артилеристів.

Нагадаємо, 1 червня оператори Збройних сил України уразили позицію російських мінометників за допомогою дронів-камікадзе. Артилерійські снаряди пошкодили труби, з яких випливло та спалахнуло паливо.