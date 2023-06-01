У Байдена прокинувся "апетит" перетинати червоні лінії Путіна, – WP

Готовність Білого дому перейти путінські червоні лінії зміцнила здатність України захищати себе та відвойовувати території на сході та півдні.

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Адміністрація президента США постійно перетинає червоні лінії, які заявляв Кремль. Це викликано блефом російського лідера Володимира Путіна, котрий жодного разу не виконав свої обіцянки покарати Захід за постачання зброї Україні. Тим часом невідомо, як довго це може відбуватися без наслідків. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

"Рішення президента Байдена минулого місяця допомогти Україні отримати винищувачі F-16 стало ще одним перетином Росією червоної лінії, яка, за словами Володимира Путіна, трансформує війну і втягне Вашингтон та Москву у прямий конфлікт", — пише видання.

Попри апокаліптичні попередження Кремля, США поступово погодилися розширити арсенал України за рахунок ракет Javelin та Stinger, ракетних установок HIMARS, передових систем протиракетної оборони, БПЛА, вертольотів, танків M1 Abrams та невдовзі винищувачів четвертого покоління.

"Офіційні особи США кажуть, що ключовою причиною для того, щоб відмахнутися від путінських загроз є динаміка, яка зберігається з перших днів війни: російський президент не виконав своїх обіцянок покарати Захід за постачання зброї Україні", – йдеться у матеріалі.

На думку американських чиновників, саме блеф глави РФ вселив у лідерів США та Європи впевненість у тому, що вони можуть продовжувати робити це без серйозних наслідків, але ступінь ризику залишається невизначеним.

"Росія так багато разів знецінювала свої червоні лінії, говорячи, що деякі речі неприйнятні, а потім нічого не роблячи, коли вони відбуваються. Проблема в тому, що ми не знаємо фактичну червону лінію. Це в голові однієї людини, і воно може змінюватися день у день", — сказав Максим Саморуков, експерт із Росії з Фонду Карнегі.

За словами офіційних осіб США, управління ризиком ескалації залишається одним із найскладніших аспектів війни для Байдена та його радників із зовнішньої політики.

Високопосадовець Держдепартаменту на умовах анонімності розповів, що при ухваленні рішення про постачання нових систем озброєнь Києву вони орієнтуються на чотири ключові фактори:

А чи їм це потрібно? Чи можуть вони використовувати це? У нас є це? Якою буде відповідь Росії?

Чиновник сказав, що небажання Росії завдати удару у відповідь позначилося на розрахунку ризиків держсекретаря Ентоні Блінкена, який суттєво вплинув на збільшення підтримки України з боку адміністрації та союзників США.

"Ви враховуєте це при ухваленні рішень. Ми зробили це — не було ескалації чи відповіді — чи можемо ми зробити наступне? Ми постійно зважуємо ці фактори, і це стає найскладнішим судженням, яке маємо зробити", — сказав чиновник.

Як і Блінкен, радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван також вважає, що переваги постачання більш смертоносної зброї Україні переважують ризики ескалації, і активно працював із європейськими союзниками над постачанням F-16 Україні, сказав представник Білого дому.

"Але західні офіційні особи усвідомлюють, що це не означає, що він ніколи цього не зробить, особливо з ескалацією конфлікту", — пише The Washington Post.

За словами офіційних осіб США, можливим поясненням небажання Путіна вдарити по Заходу є погіршення стану російської армії.

"Схоже, що зараз вступати в пряму конфронтацію з НАТО не в їхніх інтересах. Вони не мають хороших можливостей для цього", — сказав високопоставлений представник США.

Безперечно, готовність адміністрації Байдена перейти путінські червоні лінії зміцнила здатність України захищати себе та відвойовувати території на сході та півдні. Однак достеменно невідомо, чи Путін і надалі дозволятиме Заходу ігнорувати його погрози без жодних наслідків, зазначає видання.

Нагадаємо, 10 травня політтехнолог Михайло Шейтельман висловив думку, що Україні пощастило, що до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну при владі у США був Джо Байден. Він мав колосальний досвід у політиці, завдяки якому Байден виявився сильнішим за Путіна.

27 квітня американські сенатори висловили невдоволення темпами, з якими США передають Збройним силам України танки Abrams напередодні очікуваного контрнаступу.