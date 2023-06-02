Збити не пощастило: російський "Панцир-С1" намагався втекти від дрона-камікадзе (відео)

Військовий, який керував машиною, запросив вогневу підтримку, але ударний БПЛА успішно вразив ворожий комплекс.

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В інтернеті показали успішну роботу українських дронів, які переслідували російську бойову техніку. Відео опублікував у своєму телеграм-каналі військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

На кадрах російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" намагається втекти від українських дронів, які переслідують його.

Російський військовий просить підмогу і просить збити дрони з 30-мм гармат 2А72, оскільки на прямій дорозі складно ухилитися. Українські БПЛА намагаються підбити, але залп не дає результату.

У свою чергу, безпілотний летальний апарат завдає удару по комплексу.

Нагадаємо, на початку травня 2023 року військкор РФ розповів, як російський письменник Захар Прілєпін втікав з передової. Пропагандист наказував відкривати вогонь за українськими позиціями для ефектних кадрів, а потім, знявши дублі, швидко сідав у авто та їхав, розповідав так званий воєнкор Геннадій Дубовий.

А 12 травня командир штурмового батальйону розповів, як "вагнерівці" тікали з позицій. Сили оборони під час штурму російських позицій знищили особовий склад противника, техніку, боєприпаси та резерви.