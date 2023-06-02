Удари РФ по Києву мають ширші цілі, ніж просто пошук систем Patriot, — експерт (відео)

На думку оглядача Олександра Коваленка, росіяни намагаються чинити психологічний тиск на мешканців столиці та зірвати контрнаступ ЗСУ.

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Військово-політичний оглядач із групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко зазначає, що масовані атаки Росії на Київ з використанням ракет та безпілотників мають комплексну природу. Мета цих ударів виходить за рамки виявлення систем Patriot та включає тактичні маневри та психологічний тиск на українську столицю. Про це він розповів у ефірі Апостроф TV 1 червня.

"Наші протиповітряні системи не єдина мета. Вони також прагнуть відвернути нас від підготовки до наших наступальних операцій", — наголошує Коваленко в інтерв'ю на телеканалі Апостроф.

Крім цього, експерт зазначає, що ці атаки чинять значний тиск на українців, особливо на мешканців Києва, які вже кілька місяців страждають від нічних ударів.

"Це також моральний та психологічний вплив, а також продовження тактики виявлення наших протиповітряних систем. Крім того, російські сили прагнуть відстежити наші зенітно-ракетні комплекси та скласти карту протиповітряної оборони над Києвом та його околицями", — підсумував Коваленко.

Нагадаємо, 2 червня стало відомо, що українські сили ППО збили над Києвом і на Київщині понад 30 повітряних цілей, які запустили Збройні сили Росії. За словами голови Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, за останні 6 днів ЗС РФ завдали вже 6-го повітряного удару по українській столиці.

Також нагадаємо, 2 червня кияни розповіли, як ставляться до Росії після масованих ракетних атак на столицю. Мешканці столиці не бояться ворожих атак, а стають лише злішими.