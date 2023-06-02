Удары РФ по Киеву имеют более широкие цели, чем просто поиск систем Patriot, — эксперт (видео)

По мнению обозревателя Александра Коваленко, россияне пытаются оказать психологическое давление на жителей столицы и сорвать контрнаступление ВСУ.

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Военно-политический обозреватель из группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что массированные атаки России на Киев с использованием ракет и беспилотников имеют комплексную природу. Цель этих ударов выходит за рамки обнаружения систем Patriot и включает тактические маневры и психологическое давление на украинскую столицу. Об этом он рассказал в эфире Апостроф TV 1 июня.

"Наши противовоздушные системы не единственная цель. Они также стремятся отвлечь нас от подготовки к нашим наступательным операциям", — подчеркивает Коваленко в интервью на телеканале Апостроф.

Помимо этого, эксперт отмечает, что эти атаки оказывают значительное давление на украинцев, особенно на жителей Киева, которые уже несколько месяцев страдают от ночных ударов.

"Это также моральное и психологическое воздействие, а также продолжение тактики обнаружения наших противовоздушных систем. Кроме того, российские силы стремятся отследить наши зенитно-ракетные комплексы и составить карту противовоздушной обороны над Киевом и его окрестностями", — подытожил Коваленко.

Напомним, 2 июня стало известно, что украинские силы ПВО сбили над Киевом и в Киевской области более 30 воздушных целей, которые запустили Вооруженные силы России. По словам главы Киевской городской военной администрации Сергей Попко, за последние 6 дней ВС РФ нанесли уже 6-й воздушный удар по украинской столице.

Также напомним, 2 июня киевляне рассказали, как относятся к России после массированных ракетных атак на столицу. Жители столицы не боятся вражеских атак, а становятся только злее.