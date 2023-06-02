У Мелітополі окупанти облаштували нову військову базу та оголосили "полювання" на партизанів, – ЗМІ

На блокпостах, за словами журналістів, загарбники перевіряють не лише цивільні автомобілі, а й карети швидкої допомоги.

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На одному з підприємств у тимчасово окупованому Мелітополі було створено нову військову базу ЗС РФ. Там вони розмістили броньовану та автомобільну техніку. Про це повідомило місцеве видання "Ріа Мелітополь".

Окупанти активізували свої дії у пошуках українських партизанів. На блокпостах вони не лише перевіряють та обшукують цивільні автомобілі, але також розпочали зупинку та обшук карет "швидкої допомоги".

"30 травня, буквально за годину до прильотів на одне із промислових підприємств у бік Каховського шосе, навпроти центральної площі Перемоги окупанти виставили пересувний блокпост. Як повідомляють місцеві жителі, силовики на чотирьох білих поліцейських автомобілях зупиняли всі машини та оглядали їх. Не були винятком навіть автомобілі швидкої допомоги", – йдеться у повідомленні.

У той же час у Мелітополі множаться російські військові бази. На території міського підприємства "Мелітопольгаз" загарбники розмістили свою військову техніку.

"Окупанти доглянули собі підприємство Мелітопольгаз під свою військову базу. По вулиці Чкалова, 47/А російські вояки розосередилися по кількох промприміщеннях. У дворі розмістили БТРи, броньовані авто, "Патріоти", УАЗи і "Газелі". удома. Пересуваються територією газового господарства у тапочках. Впевнені в собі тому, що сховалися фактично за спинами мирних жителів у приватному секторі та працівників підприємства", – розповіли журналісти.

Окупанти облаштували собі нову військову базу у Мелітополі.

Нагадаємо, 24 квітня повідомлялося, що окупанти мінують поля та ґрунтові дороги біля Мелітополя. За словами мера, фермери вже провели посівну компанію, а тепер не можуть обробляти землю через заборону військових РФ.

На початку лютого міський голова Мелітополя повідомляв, що у Мелітопольському районі було знищено нафтобазу, на території якої окупанти розміщували особовий склад та техніку. За його словами, після вибухів втрати ЗС РФ пораненими обчислюються сотнями.