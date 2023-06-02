"Жорстка реакція" на загибель людей біля закритого бомбосховища: Зеленський провів Ставку

Український лідер також заслухав доповідь розвідки щодо держав, які допомагають Росії збільшувати виробництво ракет та БПЛА в умовах війни. Готуються відповідні рішення.

Related video

У п'ятницю, 2 червня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі глави держави.

"Ставка. Жорстка реакція учасників засідання на загибель людей біля закритого бомбосховища", – йдеться у публікації.

Український лідер доручив члену Ставки, міністру стратегічних галузей промисловості Олександру Камишіну провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва. Вже за десять днів чиновник має надати звіт.

Таке ж завдання поставлене перед міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, але вже в масштабах усієї України.

"Питання друге. Комплексний розгляд стану нашої ППО. Її потреби для відбиття загроз із землі, з моря, з повітря. Шляхи вдосконалення з урахуванням наявних ресурсів, надходжень від партнерів та власного виробництва", — йдеться у повідомленні.

Також учасники Ставки обговорили все, що стосується фронту. Однак деталі цього обговорення залишилися невідомими.

Крім того, Головнокомандувач заслухав розгорнуту доповідь розвідки щодо держав, які допомагають Росії не просто оминати міжнародні санкції, а й збільшувати виробництво ракет та безпілотників в умовах війни. За його результатами готуються відповідні рішення.

Нагадаємо, 1 червня співробітники Київської міської прокуратури та поліції прийшли з обшуками до Київської міської державної адміністрації після того, як жителі столиці заявили про закрите укриття під час обстрілу ЗС РФ.

Цього ж дня робітниця поліклініки №3 Деснянського району Києва на ім'я Тетяна показала журналістам бомбосховище, до якого не змогли потрапити люди під час ракетного удару армії Росії.