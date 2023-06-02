"Жесткая реакция" на гибель людей возле закрытого бомбоубежища: Зеленский провел Ставку

Украинский лидер также заслушал доклад разведки относительно государств, которые помогают России увеличивать производство ракет и БпЛА в условиях войны. Готовятся соответствующие решения.

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В пятницу, 2 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале главы государства.

"Ставка. Жесткая реакция участников заседания на гибель людей возле закрытого бомбоубежища", – говорится в публикации.

Украинский лидер поручил члену Ставки, министру стратегических отраслей промышленности Александру Камышину провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева. Уже через десять дней чиновник должен предоставить отчет.

Такая же задача поставлена перед министром внутренних дел Игорем Клименко, но уже в масштабах всей Украины.

"Вопрос второй. Комплексное рассмотрение состояния нашей ПВО. Ее потребности для отражения угроз с земли, с моря, с воздуха. Пути усовершенствования с учетом имеющихся ресурсов, поступлений от партнеров и собственного производства", – говорится в сообщении.

Также участники Ставки обсудили все, что касается фронта. Однако детали этого обсуждения остались неизвестными.

Кроме того, Главнокомандующий заслушал развернутый доклад разведки относительно государств, которые помогают России не просто обходить международные санкции, но и увеличивать производство ракет и беспилотников в условиях войны. По его результатам готовятся соответствующие решения.

Напомним, 1 июня сотрудники Киевской городской прокуратуры и полиции пришли с обысками в Киевскую городскую государственную администрацию после того, как жители столицы заявили о закрытом укрытии во время обстрела ВС РФ.

В этот же день работница поликлиники №3 Деснянского района Киева по имени Татьяна показала журналистам бомбоубежище, в которое не смогли попасть люди во время ракетного удара армии России.