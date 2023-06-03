Атака на півдні: у Мелітополі пролунало п'ять вибухів, у Бердянську — десять (відео)

Очевидці бачили густий дим на північ від Мелітополя та детонації у небі над Бердянськом. ЗСУ могли знищити склади боєприпасів росіян ракетами Storm Shadow, пишуть у соцмережах.

Related video

У Мелітополі ввечері 3 червня пролунало понад п'ять вибухів. Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram.

"Мешканці Мелітополя повідомляють про більш ніж п'ять гучних вибухів, які добре чули в північній частині міста. З'ясовуємо подробиці", — поінформував градоначальник.

Моніторингові Telegram-канали пишуть, що вибухи в Мелітополі пролунали о 18:45. Федоров пізніше показав наслідки вибухів – густий дим на північ від Мелітополя.

"Підіймається дим, попередньо прилетіло по кац***х у Семенівці. Чекаємо на уточнення та подробиці", — повідомило місцеве видання "РІА-Мелітополь".

Вибухи у Бердянську

Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив про "роботу" системи ППО та нібито знищення 6 ракет.

"Їхні вибухи в небі могли спостерігати бердянці", — додав він.

В окупованому Бердянську пролунало 10 вибухів. Російські мілітарі-пабліки пишуть про роботу ППО над Бердянськом та детонації в небі, які порівнюють з касетними боєприпасами.

Бердянські паблики повідомили про 10 прильотів біля аеропорту та морського порту.

"Північна. Дуже сильно голосно. Центр обстрілюють, уламки після ППО сипляться. У Колонії збили ракету. Начебто. На Піонерській навіть трава затрусилася. Біля Прилива щось димиться", — кажуть очевидці.

Telegram-канал "Вертикаль" пише, що ЗСУ ліквідували у Бердянську два склади боєкомплектів російської армії. По цілях прилетіли британські ракети Storm Shadow, стверджують автори.

Нагадаємо, що 2 червня у Михайлівці Мелітопольського району підірвали машину з чотирма колаборантами. За даними мера міста, один із них — місцевий бізнесмен на прізвище Давидюк.

А 30 травня в Мелітополі пролунав вибух на заводі "Автокольорліт". Іван Федоров говорив про розташування великої бази ЗС РФ біля заводу.