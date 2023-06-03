Атака по югу: в Мелитополе прозвучали пять взрывов, в Бердянске — десять (видео)

Очевидцы видели густой дым к северу от Мелитополя и детонации в небе над Бердянском. ВСУ могли уничтожить склады боеприпасов россиян ракетами Storm Shadow, пишут в соцсетях.

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В Мелитополе вечером 3 июня прозвучало более пяти взрывов. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

"Жители Мелитополя сообщают о более чем пяти громких взрывах, которые хорошо слышали в северной части города. Выясняем подробности", — проинформировал градоначальник.

Мониторинговые Telegram-каналы пишут, что взрывы в Мелитополе раздались в 18:45. Федоров позже показал последствия взрывов – густой дым к северу от Мелитополя.

"Поднимается дым, предварительно прилетело по кац***м в Семеновке. Ждем уточнение и подробности", — сообщило местное издание "РИА-Мелитополь".

Взрывы в Бердянске

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о "срабатывании" системы ПВО и якобы уничтожении 6 ракет.

"Их взрывы в небе могли наблюдать бердянцы", — добавил он.

В оккупированном Бердянске прогремело 10 взрывов. Российские милитари-паблики пишут о работе ПВО над Бердянском и детонациях в небе, которые сравнивают с кассетными боеприпасами.

Бердянские паблики сообщили о 10 прилетах возле аэропорта и морского порта.

"Северная. Очень сильно громко. Центр обстреливают, осколки после ПВО сыпятся. В Колонии сбили ракету. Вроде. На Пионерской даже трава затрусилась. В стороне Прилива что-то дымится", — говорят очевидцы.

Telegram-канал "Вертикаль" пишет, что ВСУ ликвидировали в Бердянске два склада боекомплектов российской армии. По целям прилетели британские ракеты Storm Shadow, утверждают авторы.

Напомним, что 2 июня в Михайловке Мелитопольского района взорвали машину с четырьмя коллаборантами. По данным мэра города, один из них — местный бизнесмен по фамилии Давидюк.

А 30 мая в Мелитополе прогремел взрыв на заводе "Автоцветлит". Иван Федоров говорил о расположении большой базы ВС РФ на территории завода.