Під завалами люди: на Дніпропетровщині внаслідок вибуху зруйновано 2-поверховий будинок (фото)

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, попередньо постраждали 6 людей, серед них — одна дитина. Також пошкоджено рятувальний підрозділ.

Related video

У Підгородненській громаді Дніпропетровського району пролунав вибух, внаслідок чого зруйновано двоповерховий будинок. Про це у суботу, 3 червня, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під завалами перебувають люди. На місці працюють працівники рятувальної служби.

"Попередньо, є шестеро постраждалих, серед них — 6-річний хлопчик. Усіх госпіталізовано у стані середньої тяжкості", — повідомив Лисак.

На місці вибуху спалахнули дві пожежі. Крім того, пошкоджено рятувальний підрозділ.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, 26 травня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. Удар ворожою ракетою зазнав будівлі поліклініки та ветеринарної клініки, після чого почалася пожежа, яка охопила територію в 1 тисячу квадратних кілометрів.

28 травня стало відомо, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Дніпру збільшилася до чотирьох людей.