"Іншого шляху немає": розпад РФ — головна гарантія безпеки для України, — оглядач

За словами Єгора Брайляна, кремлівська влада вже почала гризтися між собою, і в майбутньому це може призвести до громадянської війни. Крім того, трансформація Росії закінчить процес розпаду СРСР.

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Нездатність Російської Федерації здійснити повторну агресію стане головною ознакою перемоги України у війні. Про це заявив міжнародний оглядач Єгор Брайлян у коментарі "Еспресо" 4 червня.

На його думку, лише розпад Росії на окремі маленькі території може усунути можливу загрозу з боку Москви. Без цього неможливо говорити про повну безпеку.

"У РФ влада починає гризтися між собою. Це може призвести до громадянської війни в Росії. Україні слід і далі комунікувати із союзниками та пояснювати, що російська недодержава сама довела себе до цієї загибелі. Наше ж головне завдання полягає в тому, щоб сприяти політичній трансформації цієї держави", — йдеться в повідомленні.

Тільки після цього можна буде вважати, що Україна здобула перемогу над Росією. Крім того, Єгор Брайлян вважає, що розпад і дезінтеграція Російської Федерації остаточно завершить процес розпаду Радянського Союзу.

"Тільки повний розпад РФ на окремі території може ліквідувати загрозу з боку Москви. Іншого шляху безпеки в регіоні просто немає", — підсумував міжнародний оглядач.

Нагадаємо, 31 травня російський опозиціонер спрогнозував розпад РФ. За його словами, не останню роль у розділі РФ відіграє засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, який регулярно критикує те, що відбувається на фронті.

20 квітня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, як відбуватиметься розпад Російської Федерації. У Кремлі хоч і наростають революційні процеси, як зазначив представник ОП, головні зміни відбудуться не на вулицях, а серед еліт, які перерозподілять власність держави.