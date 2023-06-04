"Другого пути нет": распад РФ — главная гарантия безопасности для Украины, — обозреватель

По словам Егора Брайляна, кремлевские власти уже начали грызться между собой и в будущем это может привести к гражданской войне. Кроме того, трансформация России закончит процесс распада СССР.

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Неспособность Российской Федерации совершить повторную агрессию станет главным признаком победы Украины в войне. Об этом завил международный обозреватель Егор Брайлян в комментарии "Еспресо" 4 июня.

По его мнению, исключительно распад России на отдельные маленькие территории может устранить вероятную угрозу со стороны Москвы. Без этого невозможно говорить о полной безопасности.

"В РФ власти начинают грызться между собой. Это может привести к гражданской войне в России. Украине следует и дальше общаться с союзниками и объяснять, что российская недодержава сама довела себя до этой гибели. Наша же главная задача состоит в том, чтобы способствовать политической трансформации этого государства", — говорится в сообщении.

Только после этого можно будет считать, что Украина одержала победу над Россией. Кроме того, Егор Брайлян считает, что распад и дезинтеграция Российской Федерации завершит окончательно процесс распада Советского Союза.

"Только полный распад РФ на отдельные территории может ликвидировать угрозу со стороны Москвы. Другого пути для безопасности в регионе просто нет", — подытожил международный обозреватель.

Напомним, 31 мая российский оппозиционер спрогнозировал распад РФ. По его словам, не последнюю роль в разделе РФ сыграет основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который регулярно критикует происходящее на фронте.

20 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, как будет происходить распад Российской Федерации. В Кремле хотя и нарастают революционные процессы, как отметил представитель ОП, главные изменения произойдут не на улицах, а среди элит, которые перераспределят собственность государства.