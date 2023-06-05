Не могли збити: росЗМІ розповіли, як ЗС РФ "злякали" вертоліт РДК над Бєлгородщиною

За даними російських журналістів, щоб впоратися з гелікоптером, довелося підняти винищувачі. Російським добровольцям вдалося піти та зберегти літальний апарат.

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Під час вчорашньої операції у Новій Таволжанці Бєлгородської області РФ російські добровольці використали гелікоптер Мі-8, з яким нічого не могли вдіяти ЗС РФ. Про це 5 червня повідомляє російське медіа Mash.

За інформацією російських журналістів, за допомогою некерованих 80-мм ракет типу С-8 гвинтокрил здійснював обстріл прикордонників. Завдяки висотному польоту та маневруванню, вертоліт був важко досягнутим із землі — його не могли збити.

"Лише після того, як наші винищувачі піднялися в повітря, гелікоптер вдалося прогнати. Без підтримки з повітря диверсантам не залишилося нічого, крім відступу", — йдеться у повідомленні російського ЗМІ.

Бої в Бєлгородській області — контроль добровольців над Новою Таволжанкою

Нагадаємо, 5 червня Бійці "Російського добровольчого корпусу" заявили, що продовжують контролювати село Нова Таволжанка Бєлгородської області Росії.

Також 5 червня у Міноборони Росії заявили про ліквідацію деяких ДРГ при спробі форсувати річку Сіверський Донець. У МО РФ стверджують, що ліквідували 10 бійців, бронетехніку та човни, на яких намагалися висадитися добровольці.

Цього ж дня російські ЗМІ повідомляли, що представники РДК та ЛСР форсували Сіверський Донець та висадились у селі Нова Таволжанка. Добровольці зайняли три житлові будівлі, після чого розпочався бій з підрозділами ЗС РФ.